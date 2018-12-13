МИД объяснил резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» желанием перейти на дрова

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что депутаты Европарламента, принимая резолюцию против газопровода «Северный поток — 2», рассчитывают либо на глобальное потепление, либо собираются перейти на дрова, передает ТАСС.

«В определенных странах закрываются АЭС, при этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить? За дровами тоже известно куда надо ходить и ездить», — заявила Захарова.

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Она добавила, что если европарламентарии рассчитывают на глобальное потепление — это «перспективная история, вопрос только в сроках».

Ранее Захарова назвала резолюцию Европарламента против «Северного потока — 2» безумием и подчеркнула, что европейским странам необходимы энергоносители.