В Москве дворники избили прохожего

Источник в столичных правоохранительных органах проинформировал о проверке, которая проводится в связи с сообщением о нападении дворников на прохожего, передает агентство «Москва».

Отмечается, что инцидент произошел утром 12 декабря на ул. Мытная. По словам пострадавшего, у него возник конфликт с двумя дворниками, что привело в драке.

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«Завязалась потасовка, в ходе которой заявителя несколько раз ударили по лицу», — сказал источник.

Он добавил, что прохожий обратился за медицинской помощью. В настоящее время личности дворников устанавливают.

Ранее в Московской области дачники устроили массовую драку.