Представители Корпорации МСП приняли участие в конгрессе «Инновационная практика»

Глава Корпорации МСП Александр Браверман и другие ее представители приняли участие в V конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организованном компанией «Иннопрактика», сообщает корпорация.

«Представители Корпорации МСП стали участниками открытой дискуссии «Лидеры инноваций – кто они?», посвященной развитию быстрорастущих средних технологических компаний. В число ключевых тем для обсуждения вошли вопросы создания поддерживающей экосистемы для таких проектов, реализация механизмов «доращивания», организация эффективного взаимодействия науки, бизнеса и власти для обеспечения развития технологического бизнеса, а значит, и роста экономики страны», — указано в сообщении.

Корпорация МСП – институт развития, направленный на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. Создана в 2015 году. В частности, предоставляет консультационную и гарантийную поддержку, а также проводит оценку соответствия и мониторинг соответствия требованиям проектов планов закупки компаниями с госучастием у МСП товаров, работ, услуг.