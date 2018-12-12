Мэй намерена обсудить с ЕС ситуацию вокруг сделки по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует обсудить на предстоящем саммите ЕС претензии британских парламентариев к сделке по Brexit. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, Мэй, в частности, намерена поднять вопрос о режиме поддержки Северной Ирландии.
Реклама
Как отмечается, речь идет о режиме поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС.
Ранее сообщалось, что во Франции исключили возможность пересмотра сделки по Brexit