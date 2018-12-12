Мэй намерена обсудить с ЕС ситуацию вокруг сделки по Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует обсудить на предстоящем саммите ЕС претензии британских парламентариев к сделке по Brexit. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Мэй, в частности, намерена поднять вопрос о режиме поддержки Северной Ирландии.

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Как отмечается, речь идет о режиме поддержки пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС.

Ранее сообщалось, что во Франции исключили возможность пересмотра сделки по Brexit