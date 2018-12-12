Во Франции исключили возможность пересмотра сделки по Brexit

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза не может быть пересмотрено. Об этом сообщает Le Figaro.

По его словам, на предстоящем саммите ЕС не будет переговоров по Brexit.

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Он также добавил, что премьер-министр Британии Тереза Мэй намерена рассказать лидерам ЕС о ситуации вокруг соглашения.

Ранее сообщалось, что Мэй отреагировала на процедуру по вотуму недоверия.