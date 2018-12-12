WSJ: КНР намерена сделать свой рынок более открытым для иностранных компаний

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Власти Китая планируют изменить свою промышленную политику. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, КНР намерена увеличить доступность китайских рынков для иностранных компаний.

Как отмечается, Китай ведет работу над заменой документа «Сделано в Китае - 2025».

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При этом Пекин изменение промышленной политики, в частности, направлено на снижение разногласий с США в сфере торговли.

Ранее СМИ сообщили, что США хотят развязать «технологическую войну» с Китаем.