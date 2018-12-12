Сбербанк изменил прогноз по курсу рубля

Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на презентацию вице-президента Сбербанка Екатерины Латыповой.

Уточняется, что Сбербанк ожидает средний курс доллара на уровне 65-70 рублей.

В августе Сбербанк повысил прогноз среднего курса доллара до 66,5 рубля с 62,5 рубля в 2019 году, до 67 рублей с 63 рублей - в 2020 году.

Кроме того, Сбербанк прогнозирует годовую инфляцию в 2019-2020 годах на уровне 4-5%.