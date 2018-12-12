Tesla решила взыскать с экс-сотрудника $167 млн за общение с журналистами

Компания Tesla решила взыскать со своего бывшего инженера-технолога Мартина Триппа $167 млн, передает CNBC со ссылкой на юридические документы.

По мнению компании, Трипп незаконно сообщал журналистам сведения о компании и делал не соответствующие действительности заявления. Эта информация якобы привела к падению стоимости акций Tesla.

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По словам адвоката Триппа, подобные претензии являются абсурдными.

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