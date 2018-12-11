Сбербанку могут поменять название

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По словам главы Сбербанка Германа Грефа,бренд позиционирует себя в настоящий момент как экосистема, которая может получить новое название, передает ТАСС.

«Нужно понимать, что у финансовой части Сбербанка все равно «банк» в названии должен присутствовать по закону. А Сбербанк как экосистема уже, наверное, не совсем точная история, здесь очень много дискуссий идет на эту тему», — сказал Греф.

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По его словам, на сегодняшний день компания стала «значительно больше, чем банк» и продолжает свой рост. О смене названия руководство Сбербанка объявит, когда будет готово к этому.

Ранее сообщалось, что Сбербанк ограничил перевод денег по номеру телефона.