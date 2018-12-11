WSJ рассказала, кто помогает КНДР обходить санкции ООН

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Солдаты из КНДР, а также контролируемые властями компании, подрядчики и торговцы оружием, действуют в нарушение санкций Организации Объединенных Наций (ООН), помогая Пхеньяну обойти возглавляемую Вашингтоном кампанию «максимального давления», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военные источники и дипломатов.

Так, командиры из северокорейского подразделения специальных операций тайно инструктируют элитные войска в Уганде. Они обучают солдат навыкам от боевых искусств до ведения вертолетных операций против противников с применением артиллерии, рассказали изданию старшие армейские офицеры из Уганды.

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«Мы никогда не прекращали наших связей [c КНДР]. Они просто ушли в подполье», — сказал офицер, которого недавно северокорейцы обучили боевому искусству.

Офицеры рассказывают, что северокорейцы поставили жесткие условия: никогда не рассказывать о них, никогда не фотографировать, добавляет газета.

Африканские государства, которые обязались разорвать связи с КНДР, против которой введены санкции ООН в целях отказа Пхеньяна от программы ядерного оружия так и не сделали этого, отмечается в материале.

Вместо этого такие страны, как Танзания, Судан, Замбия и Мозамбик, не отказались от северокорейских связей, но держат их в тайне, рассказали WSJ дипломаты и аналитики, работающие в оборонной промышленности. Представители четырех стран не ответили на запросы издания.

Северокорейские военные и контролируемые Пхеньяном компании в этих странах, и в том числе в Уганде, предлагают недорогие услуги и товары, в числе которых военная подготовка, поставки оружия, предоставление рабочих и другое, говорится в материале.

ООН приняли резолюцию по санкциям в отношении Северной Кореи в 2016 году, во главе этих усилий стояли Соединенные Штаты. Новые меры требовали от членов организации приостановить выдачу виз научным сотрудникам и военным советникам из КНДР, закрыть компании, контролируемые северокорейскими властями, а также остановить финансовые потоки, которые поддерживают режим лидера КНДР Ким Чен Ына.