Глава Евросовета созвал саммит по Brexit

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Глава Евросовета Дональд Туск созвал саммит представителей стран Европейского союза (ЕС), на котором будет обсуждаться вопрос выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом он написал в своем твиттере.

Туск написал, что саммит пройдет в четверг, 13 декабря.

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«Мы не будем пересматривать сделку», — отметил Туск.

Также глава Евросовета подчеркнул, что на саммите не будет обсуждаться вопрос с границами Северной Ирландии.

По словам Туска, стороны намерены обсудить, как содействовать ратификации Великобритании.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй отменила парламентское голосование по сделке по Brexit.