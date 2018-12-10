Глава Евросовета созвал саммит по Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск созвал саммит представителей стран Европейского союза (ЕС), на котором будет обсуждаться вопрос выхода Великобритании из состава Евросоюза. Об этом он написал в своем твиттере.
Туск написал, что саммит пройдет в четверг, 13 декабря.
Реклама
«Мы не будем пересматривать сделку», — отметил Туск.
Также глава Евросовета подчеркнул, что на саммите не будет обсуждаться вопрос с границами Северной Ирландии.
По словам Туска, стороны намерены обсудить, как содействовать ратификации Великобритании.
Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй отменила парламентское голосование по сделке по Brexit.