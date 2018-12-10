В ЕК исключили пересмотр сделки по Brexit
Представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева отреагировала на решение суда Евросоюза о возможности Британии отозвать свое уведомление о Brexit, передает РИА «Новости».
По ее словам, позиция ЕК в свете принятого судом решения не изменилась.
«Как сказал президент (ЕК Жан-Клод) Юнкер, это лучшая из возможных сделок», — сказала Андреева.
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Она подчеркнула, что пересмотра договоренностей об условиях выхода британской стороны из состава ЕС не будет.
Ранее суд Евросоюза (ЕС) заявил, что Соединенное Королевство может отозвать свое уведомление о выходе из состава организации.