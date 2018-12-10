Банк Франции отметил падение роста экономики на фоне протестов

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Во Франции протесты «желтых жилетов» сказались на экономике страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным Банка Франции, национальная экономика стала развиваться медленнее, а в последнем квартале этого года ее рост составить 0,2% вместо запланированных 0,4%.

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Уточняется, что выступления привели к падению производственных мощностей, а прием на работу сотрудников и рост производства и поставок прекратился. Кроме того, спрос в сфере услуг достиг минимального показателя за два года.

Ранее протестующие в Париже опубликовали требования к правительству.