Банк Франции отметил падение роста экономики на фоне протестов
Во Франции протесты «желтых жилетов» сказались на экономике страны. Об этом сообщает Reuters.
По данным Банка Франции, национальная экономика стала развиваться медленнее, а в последнем квартале этого года ее рост составить 0,2% вместо запланированных 0,4%.
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Уточняется, что выступления привели к падению производственных мощностей, а прием на работу сотрудников и рост производства и поставок прекратился. Кроме того, спрос в сфере услуг достиг минимального показателя за два года.
Ранее протестующие в Париже опубликовали требования к правительству.