Глава МИД Германии выразил уверенность в продлении антироссийских санкций
Глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас выразил уверенность в том, антироссийские санкции будут продлены в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, истекающие в январе санкции против России из-за присоединения Крымского полуострова будут продлены.
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«Так или иначе мы должны оставаться в тесном контакте с обеими сторонами, что мы и делаем в нормандском формате», — сказал Маас.
Ранее Маас заявил, что Берлин не поддерживает введения новых санкций в отношении России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.