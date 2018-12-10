Депутат Рады назвал Россию главным торговым партнером Украины

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Депутат украинской Рады Евгений Мураев заявил, что российская сторона продолжает оставаться главным торговым партнером «Украины». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский канал «Наш».

По его словам, Украина закупает у России многие из того, чего не может купить у других стран, а товарооборот между двумя сторонами вырос на 25% за последний год.

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«Чтобы ни рассказывали, Россия является стратегическим торговым партнером. Это страна самая крупная по товарообороту». – сказал Мураев.

Ранее Мураев рассказал о «большой беде» из-за Порошенко.