Задержанная в Канаде финдиректор Huawei заявила о проблемах со здоровьем

Задержанная в Канаде финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу потребовала освободить ее под залог из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на материалы судебного заседания.

В ходе заседания под присягой Ваньчжоу завила, что невиновна и будет требовать освободить ее в Соединенных Штатах в случае экстрадиции. Она добавила, что имеет давние связи с Ванкувером, а также владеет значительным имуществом в городе.

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Кроме того, по словам женщины, после задержания ее госпитализировали. Финдиректор отметила, что у нее гипертония и что она опасается за свое здоровье.

Ранее сообщалось, что неизвестные попытались проникнуть в дом мужа Ваньчжоу.