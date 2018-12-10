Неизвестные попытались проникнуть в дом финдиректора Huawei

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Полиция Ванкувера прибыла к дому, который предположительно принадлежит мужу финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает Global News.

По данным телеканала, в дом попытались проникнуть неизвестные. В полиции сообщили, что злоумышленники столкнулись с кем-то внутри дома и покинули место происшествия.

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В полиции добавили, что в результате инцидента никто не пострадал и никто не был задержан.

Ранее сообщалось, что Китай пригрозил Канаде «серьезными последствиями» из-за ареста финансового директора Huawei.