На Украине хотят уравнять зарплату мужчин и женщин

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости обсуждения вопроса неравенства в оплате труда женщин и мужчин, передает «112 Украина».

«Я рад, что, к примеру, в правительстве представительство женщин растет. Пятая часть правительства – это женщины. И я знаю, что там, где за дело берутся женщины, имеет место точность, ответственность и высокое качество. Не замечать и не признавать это было бы несправедливо. И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда», — сказал Гройсман.

Он назвал «дикостью» то, что по статистике женщины получают меньше денег, чем мужчины. По словам Гройсмана такого «не может быть в обществе».