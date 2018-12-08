Dow Jones упал на 500 пунктов из-за торговых споров США и КНР

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Промышленный индекс Dow Jones упал на 500 пунктов на фоне противоречий между США и Китаем в области торговли. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, негативная динамика рынка, в частности, вызвана «торговой войной» между Вашингтоном и Пекином.

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Как отмечается, индекс S&P 500 также понизился на 1,58%.

При этом цены на нефть начали расти после того, как ОПЕК согласилась сократить добычу.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился с Китаем по срокам заключения торговой сделки.