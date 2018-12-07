Путин не исключил подключение Европы к «Турецкому потоку» через Грецию

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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом не исключил возможность подключение Южной Европы к «Турецкому потоку» через Грецию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы готовы к реализации вместе с Грецией крупных инфраструктурных энергетических проектов. Это касается и возможности подключения Южной Европы через Грецию к «Турецкому потоку». Это вполне возможно, я этого не исключаю, более того, считаем, что это вполне реалистично», — заявил Путин.

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«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию визита Ципраса в Москву.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что продление «Турецкого потока» в страны Евросоюза возможно только после получения юридических гарантий.