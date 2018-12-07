Zeit рассказала, почему остановить «Северный поток — 2» будет сложно

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Совместный с Россией проект газопровода «Северный поток — 2» стал настоящей внешнеполитической катастрофой для Германии, пишет Zeit.

Несмотря на то, что газопровод еще не поставил ни одного кубометра газа, он уже успел стать причиной масштабного сопротивления и критики в адрес Берлина. Польша, Украина, комиссия ЕС и страны Прибалтики при любой возможности обрушиваются на этот проект. Так, США уже готовят санкции из-за «Северного потока-2», да и в Германии многие политики хотят, чтобы этот проект никогда не осуществился.

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Тем не менее, российская сторона, как сообщалось, уже приступила к строительству и успела проложить часть труб на дне Балтийского моря.

Однако прежде чем останавливать строительство газопровода необходимо понять, возможно ли это, отмечается в материале. Например, все разрешения для старта «Северного потока — 2» получены, а жалобы отклонены. Именно поэтому в случае, если федеральное правительство Германии внезапно захочет остановить «Северный поток — 2», то это не только будет противоречить их собственной позиции, но также вызовет волну дорогостоящих требований об убытках.