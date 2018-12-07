Bloomberg назвало главную цель следующего канцлера ФРГ

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Задача следующего канцлера ФРГ после ухода Ангелы Меркель в 2021 году будет в том, чтобы оживить экономику, пишет Bloomberg.

Только в этом случае немцы проявят готовность вложить больше в Европу, заключает издание. В случае если преемник Меркель не сможет решить проблемы и вывести экономику Германии из состояния спада к статусу экономик второго эшелона, Европейский союз может потерять своего самого важного финансового спонсора, пишет агентство.

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Завершение полномочий канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет серьезным вызовом не только для страны, но и всего «европейского проекта», отмечается в материале.

С того момента как Меркель анонсировала свой уход к 2021 году, основное внимание уделяется тому, готов ли будет ее преемник участвовать в распределении рисков, необходимых для того, чтобы сделать евро жизнеспособной валютой. Это в свою очередь предполагает большую финансовую поддержку странам из ЕС.

Тем не менее, даже если следующий лидер Германии сможет проявить политическую волю, есть еще одно препятствие: слабеющая экономика, которая может сказаться на доверии со стороны немцев. Как отмечает агентство, почти у половины немцев доходы так и не выросли за целое поколение. В настоящее время власти страны пытаются обеспечить более высокий уровень жизни населения. Первые признаки такой ситуации были и в первый срок Меркель, говорится в материале.