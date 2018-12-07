В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Лукашенко о газе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дискуссия главы государства Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко является рабочим процессом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, это показывает, что ЕврАзЭС было продуктивным рабочим мероприятием.

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«Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений. Высказывались разные точки мнения, высказывались несогласия по ряду вопросов, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о газе.