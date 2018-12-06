На Украине рассказали о новом транше МВФ
Глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина ожидает новый транш Международного валютного фонда (МВФ) в середине декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, транш должен поступить 10 декабря.
Он также добавил, что Украина выполнила все предыдущие действия.
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Однако, Смолий не уточнил, размер транша МВФ.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард обсудили помощь Киеву в условиях введенного в стране военного положения.