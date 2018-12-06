«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек

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В «Нафтогазе Украины» заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, причиной рассылки таких платежек указали «приведения объема газа к эталонным условиям измерения», якобы по требованию «Нафтогаза».

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Как отмечается, в компании сообщили о том, что «Нафтогаз» не причастен к рассылке этих квитанций.

При этом в «Нафтогазе» подчеркнули, что облгазы умышленно создают искусственные долги для жителей Украины.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» назвал виновных в срыве отопительного сезона на Украине.