Путин заявил о согласовании программ ЕАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, передает ТАСС.

«Согласованы масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов», — подчеркнул Путин.

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Российский лидер сообщил, что на заседании в узком составе обсуждалось сотрудничество в освоении космоса.

Ранее Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).