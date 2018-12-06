Путин заявил о согласовании программ ЕАЭС
Президент России Владимир Путин заявил, что главы государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, передает ТАСС.
«Согласованы масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов», — подчеркнул Путин.
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Российский лидер сообщил, что на заседании в узком составе обсуждалось сотрудничество в освоении космоса.
Ранее Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).