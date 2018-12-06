Медведев назвал решение по пенсиям самым трудным за десятилетия

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал решение о повышении пенсионного возраста в России самым сложным решением для власти за последние десятилетия. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».

«Очевидно, что это было очень трудное решение. Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последние десятилетия, самым трудным», — сказал Медведев.

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По его словам, все, кто участвовал в подготовке и выработке решения о повышении пенсионного возраста изначально понимали, что подобные решения «не добавляют власти популярности».

Ранее Медведев оценил эмоции россиян от пенсионной реформы.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.