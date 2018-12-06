Медведев ответил на вопрос о санкциях против Украины

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не знает, как долго будут действовать санкции, введенные Россией в отношении Украины. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».

Он также подчеркнул, что санкции были введены не в отношении народа Украины или экономики этой страны, а в отношении тех, кто наносит вред России.

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Медведев отметил, что «несмотря на потуги ограничить экономические связи» Украины и России, предпринимаемые украинской стороной, сделать это «непросто», так как Россия остается важнейшим торговым партнером Украины. Он также добавил, что Украина, при этом, не является крупнейшим торговым партнером России.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьера Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.