Медведев ответил, нашел ли деньги

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос телеведущей Ирады Зейналовой о том, нашлись ли деньги на прорыв в российской экономике. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».

«До 2024 года, если мы посмотрим еще раз на расходы, которые связаны с функционированием и модернизацией инфраструктуры, а также на те расходы, которые мы направляем на целый ряд социальных программ, вместе с теми расходами, которые мы думаем, что понесем в результате аккумуляции внебюджетных источников — все это составит 23 трлн рублей. Это огромные цифры», — сказал Медведев.

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Он также отметил, что 8 трлн рублей было необходимо аккумулировать для выполнения национальных целей развития, которые вытекают из указа президента России от 7 мая 2018 года.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьера Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.