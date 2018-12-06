Медведев оценил эмоции россиян от пенсионной реформы

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью заявил, что российское руководство понимало, что решение о пенсионной реформе вызовет отрицательную реакцию у россиян. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».

«Мы понимали, что такого рода решения вызовут отрицательную эмоцию», — сказал Медведев.

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Он подчеркнул, что это решение не нравится ему самому, как и «абсолютному большинству людей».

«Но мы не можем рассуждать в категориях «нравится — не нравится». Если мы будем делать только то, что нам нравится — мы превратимся в отсталую страну», — заявил он.

По его словам, власти могли увеличить тарифы пенсионных реформ и сборы, но подобные действия привели бы к падению зарплат и тому, что значительная часть зарплат перешла бы «в конверты».

«А конвертная зарплата, как мы с вами понимаем, это полная противоположность пенсионным накоплениям, это отсутствие пенсии, нестабильные условия работы», — добавил премьер.

Медведев подчеркнул, что пенсионная реформа является наименьшим злом в сложившейся ситуации. По его словам, решение о ней было принято не для «устойчивости абстрактной пенсионной системы», а для обеспечения роста пенсий.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.