Медведев охарактеризовал российскую экономику

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Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что у экономики страны есть запас прочности. Трансляцию его интервью ведет «Россия-24».

По его словам, инфляция в России в 2018 году составит примерно 3,5%, что соответствует поставленной цели.

«Темпы роста (экономики. — Газета.Ru) за 10 месяцев этого года составляют приблизительно 1,7%», — сказал Медведев.

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Он добавил, что в настоящее время рост продолжается и примерно соответствует тому, что наблюдается в странах Европы. Премьер-министр заметил, что нужно стремиться к увеличению темпов роста до 2% к 2020 году и до 3% к 2021 году.

Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьера Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.