В Китае назвали срок заключения торговой сделки с США

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Представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн выразил уверенность в том, что торговое соглашение с Соединенными Штатами будет достигнуто в ближайшие 90 дней, передает РИА «Новости».

По его словам, стороны уже достигли важного консенсуса по торговым вопросам.

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«В следующие 90 дней Китай и США ставят перед собой окончательной целью отмену всех дополнительных пошлин», — сказал Фэн.

Он добавил, что в настоящее время делегации КНР и США успешно взаимодействуют.

Ранее Трамп заявил, что Китай искренне привержен процессу мирного урегулирования торговых споров между двумя странами.