Мадуро анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро после встречи с российским лидером Владимиром Путиным анонсировал ряд соглашений между Россией и Венесуэлой. Об этом он написал в своем твиттере.

Венесуэльский лидер также рассказал, что после встречи они с Путиным прошлись по улицам Москвы.

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«Завтра мы продолжим нашу повестку дня в борьбе за мультиполярную Венесуэлу с подписанием важных соглашений в области обороны, финансов, торговли и нефти», — написал Мадуро.

Ранее Путин осудил применение силы в попытках изменить ситуацию в Венесуэле.