Совфед продлил действие закона о «заморозке» накопительной части пенсии

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Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о продлении «заморозки» накопительной части пенсии до 2021 года, передает РИА «Новости».

В соответствии с новым решением Совета Федерации также устанавливается обязанность пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

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Отмечается, что профильные комитеты поддержали закон.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал решенным вопрос роста пенсий.