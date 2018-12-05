В США предъявили обвинения четырем фигурантам «панамского досье»

В США минюст обвинил в мошенничестве четырех фигурантов «панамского досье». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению, они вместе с панамской глобальной юридической компанией Mossack Fonseca & Co участвовали в преступных схемах.

«Против четырех человек в суде Южного округа Нью-Йорка выдвинуты обвинения в кибермошенничестве, налоговых махинациях, отмывании денег и других преступлениях», — говорится в сообщении.

Ранее компания Mossack Fonseca, утечка из базы данных которых послужила источником для расследования связей политиков и бизнесменов из более чем 50 стран с панамскими офшорными компаниями, получившего известность под названием «панамское досье», объявила о своем закрытии.