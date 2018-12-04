ВБ предсказал возможный скачок цен на нефть

Всемирный банк (ВБ) считает возможным всплеск цен на нефть в случае внезапного дефицита предложения в 2019 году. Об этом говорится в ежегодном докладе ВБ.

Эксперты отмечают, что уровень неиспользованных резервов добычи стран ОПЕК низок, из-за чего, в случае внезапного дефицита предложения, резервов для наращивания добычи будет недостаточно.

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При этом средняя цена на нефть в ближайшие три года, по прогнозам банка, будет держаться на уровне $71 за баррель.

Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год.