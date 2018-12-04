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Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России на 2019 год до 1,5% против 1,8% ранее. Об этом говорится в докладе международной организации об экономике России.

Согласно прогнозу, в 2019 году ожидается некоторое замедление экономического роста, несмотря на ожидаемый рост инвестиций в инфраструктурные проекты.

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Снижение цен на нефть на 10% может привести к незначительному снижению темпов экономического роста в России до 1,4% с прогнозируемых 1,5% в 2019 году и с 1,8% до 1,7% в 2020 году, говорится в докладе Всемирного банка.

При этом был повышен прогноз роста ВВП по итогам 2018 года до 1,6% с 1,5%.