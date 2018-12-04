Правительство рассмотрит законопроект по упорядочению тарифов ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с предложением главы ФАС Игоря Артемьева рассмотреть проект закона, который не позволил бы регионам сильной повышать тарицы ЖКХ, сообщает ТАСС.

По словам Артемьева, с 90-х годов были накоплены законодательные ошибки, которые позволяли в регионах повышать тарифы на ЖКХ выше, чем устанавливается правительством.

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«Прошу Вашей поддержки в вынесении на правительство двух актов - по электроэнергетике и жилищно-коммунальному хозяйству с тем, чтобы Государственная дума могла принять поправки в закон», — сказал он Медведеву,

Артемьев отметил, что с принятием нового законодательства «будет одна единственная развилка: это будет предельный тариф, установленный правительством, и с согласия правительства можно будет делать инвестпрограмму, когда нужно построить что-то новое, улучшить качество воды или уменьшить потери».

По словам главы ФАС, повышение тарифов выше установленного федерального уровня будут возможны только в случае выполнения такой инвестиционной программы.