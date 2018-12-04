Россиянам напомнили о длинной рабочей неделе перед Новым годом

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В 2018 году последняя рабочая неделя будет длиться с понедельника 24 декабря по субботу 29 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Роструда.

При этом в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января включительно.

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«С субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не прерывались», — отметили в ведомстве.

Также в Роструде добавили, что в 2019 году выходной с субботы 5 января будет перенесен на четверг 2 мая, а выходной с воскресенья 6 января — на пятницу 3 мая.

Ранее в Минздраве призвали россиян не ограничивать себя в еде в Новый год.