Потенциальный преемник Меркель не поддержала отказ от «Северного потока — 2»
Генсек немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) и возможная преемница канцлера страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр посчитала предложение по отказу от строительства «Северного потока — 2» слишком жесткими. Об этом она сказала в эфире ток-шоу на телеканале ARD.
По ее словам, подобные меры были бы «слишком радикальными». Она напомнила, что даже во время холодной войны Россия поставляла газ в Германию. При этом политик допустила, что объемы поставок газа по трубопроводу будут снижены.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман назвал «Северный поток — 2» формой «замаскированной войны» России.