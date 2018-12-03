Стали известны регионы с самыми высокими зарплатами

Названы российские регионы с наиболее высоким уровнем заработной платы, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в тройку лидеров вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка и Hенецкий АО.

По информации агентства, на четвертом месте по уровню зарплат находится Магаданская область, на пятом — Москва.

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Сообщается, что самая низкая оплата труда зафиксирована в республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО.

Ранее в Минтруде назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат.