Милонов предложил Деду Морозу повысить пошлины на ели

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину и главному Деду Морозу России повысить пошлины на срубленные новогодние ели. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Милонов предложил разработать законопроект для установки высоких заградительных пошлин и сборов на продажу срубленных елей.

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Как отмечается, депутат считает, что эти меры помогут восстановлению лесов и зеленых насаждений внутри городов.

Ранее Дед Мороз рассказал, что не чувствует себя абсолютно счастливым.