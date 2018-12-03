Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Ямало-Ненецкого автономный округ, Чукотка и Hенецкий АО вошли в тройку лидеров рейтинга заработков в регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, четвертую строчку списка занимает Магаданская область.
Как отмечается, на пятом месте рейтинга располагается Москва.
Реклама
При этом самые низкие зарплаты в республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО.
Ранее Минтруд назвал регионы с самым быстрым ростом зарплат.