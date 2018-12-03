Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Ямало-Ненецкого автономный округ, Чукотка и Hенецкий АО вошли в тройку лидеров рейтинга заработков в регионах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, четвертую строчку списка занимает Магаданская область.

Как отмечается, на пятом месте рейтинга располагается Москва.

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При этом самые низкие зарплаты в республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО.

Ранее Минтруд назвал регионы с самым быстрым ростом зарплат.