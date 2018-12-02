Путин рассказал о росте товарооборота России и Аргентины
Российский президент Владимир Путин заявил, что товарооборот России и Аргентины за первые девять месяцев 2018 года вырос на 26%. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, товарооборот между странами достигнет отметки в $1 млрд по итогам 2018 года.
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Он также добавил, что в прошлом году товарооборот России и Аргентины достиг $890 млн.
В феврале сообщалось, что в Россельхознадзоре рассчитывают на увеличение товарооборота России и Аргентины в два раза.