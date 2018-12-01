В Финляндии россиян попрекнули «отоплением без надобности»

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Журналист из Финляндии Юсси Конттинен опубликовал в газете Helsingin Sanomat материал, в котором упрекнул россиян за чрезмерное потребление энергии на фоне проблем глобального потепления.

Конттинен подчеркнул, что «граждане нефтяной державы» отапливают свои квартиры без необходимости и передвигаются «на огромных прожорливых джипах». Он также рассказал о своей беседе с пожилым жителем Якутии, который поделился переживаниями в связи с 30-градусным морозом на улице, сказав, что «раньше в это время было минус 40».

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В материале также выражается недоумение в связи с тем, что в самом холодном населенном регионе мира обеспокоены потеплением климата и каждый взрослый в Сибири может рассказать о том, какие видел изменения в погоде за свою жизнь, в то время как в СМИ, школах и политических дискуссиях эта тема обходится стороной.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за холодной погоды в США.