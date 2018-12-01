Трамп пропустил вторую сессию саммита G20

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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что президент США Дональд Трамп отсутствовал на второй пленарной сессии саммита G20. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная сессия была посвящена мировой торговле.

Он также добавил, что из-за отсутствия Трампа дискуссия во многом оказалась неполноценной.

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Орешкин подчеркнул, что позиции России, Европы, Китая, Индии по мировой торговле «близки».

Ранее сообщалось, что Трамп вновь заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным.