Трамп рассказал, встречался ли с наследным принцем Саудовской Аравии на G20

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Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, встречался ли он с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что не общался с наследным принцем.

«У нас не было дискуссии. Она могла быть, но ее не было», — сказал Трамп.

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По словам представителя американской администрации, у лидеров двух стран произошел только обмен любезностями.

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии и президент России Владимир Путин поздоровались необычным способом.

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