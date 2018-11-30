Трамп рассказал, встречался ли с наследным принцем Саудовской Аравии на G20
Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, встречался ли он с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом на саммите «Большой двадцатки». Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что не общался с наследным принцем.
«У нас не было дискуссии. Она могла быть, но ее не было», — сказал Трамп.
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По словам представителя американской администрации, у лидеров двух стран произошел только обмен любезностями.
Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии и президент России Владимир Путин поздоровались необычным способом.
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