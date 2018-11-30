Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии на G20
Президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, передает РИА «Новости».
Как отмечается, это произошло перед началом пленарной сессии «Большой двадцатки» в Аргентине.
Путин и наследный принц обменялись рукопожатиями и кратко пообщались «с улыбкой на лице». После фотосъемки он отправились в зал заседания.
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Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии будет сидеть рядом с Владимиром Путиным.
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