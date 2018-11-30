Fitch: снижение темпов роста ВВП России в 2019 году будет самым высоким в СНГ
Снижение темпов роста ВВП России будет самым значительным среди стран СНГ в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch.
Как отмечается, это связано с изменениями в налоговом законодательстве государства. Кроме того, на рост российского ВВП повлияет неопределенность, вызванная санкциями.
«Разные предложения по ужесточению санкций в отношении России обсуждаются администрацией США, некоторые из них могут сказаться на суверенном долге страны и привести к непредвиденным последствиям», — говорится в прогнозе Fitch.
Согласно прогнозу агентства, экономический рост России по итогам 2018 года составит 2%. В 2019 году он снизится до 1,5%.
Аналитики подчеркнули, что снижение темпов роста ВВП будет наблюдаться в 2019 году у большинства стран Европы. Среди 21 страны, рассмотренной агентством, у 18 ожидается замедление экономического роста.
Рост ВВП ожидается у Македонии, Словакии и Азербайджана.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал об экономической ситуации в стране.