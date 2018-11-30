Выступающие за реновацию Кунцево жители попросили Собянина ускорить процесс

Группа жителей московского района Кунцево подала обращение мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой начать программу реконструкции Кунцево, говорится в сообщении группы в ФБ.

«Всего под петицией поставили подписи около тысячи человек», — говорится в сообщении, которое сопровождается фотографиями из приемной мэра и правительства Москвы.

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В обращении говорится, что в старых домах «не было капремонта, сырые подвалы, текущие крыши, крохотные кухни, где до сих пор стоят газовые колонки», а жители этих домов хотели бы переселиться в новое жилье.

Ранее 42 жителя района подали иск в суд с требованием отменить строительство многоэтажных домов ГК ПИК в Кунцево, проект планировки территории кварталов 47 и 48 утвержден в прошлом году постановлением правительства Москвы. Жалоба дошла до Верховного суда, который признал строительство законным. Стартовый дом в этих кварталах предназначается для переселения жителей 37 домов в рамках программы реновации.